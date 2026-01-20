Конституционалист: Положението е сериозно, защото българинът ще реши, че и без държава може

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова нюз

Няма абсолютно никаква драма в това, че Румен Радев е подал оставка като президент. Това е лист хартия. Процедурата е проста и очаквам, че до края на тази седмица Конституционния съд да се произнесе.

Това коментира пред Нова нюз конституционалистът проф. Пламен Киров.

Илиана Йотова няма нужда да полага клетва като президент, защото тя вече го е направила и текстът на клетвата й е същия като за народните представители. Клетвата се състои само от едно изречение. Тя се е клела в първия мандат, после във втория мандат, а ние искаме пак да го прави! Откога вицепрезидента влиза в обувките на президента - от решението на Конституционния съд или от полагането на клетвата? Разбира се, че от решението на Конституционния съд, коментира той.

А защо не се питате дали, ако някой депутат не полижи клетва, прекратява ли се неговия мандат? Не е отговорът. Но има едно решение на КС от 1993 година. Те се кълнат, защото КС казва, че ако не са се заклели, не могат да получават заплата, пък за тях това е много важно, посочи той.

Дразня се от тази суматоха около президента, защото има много по-важни неща за правене. Например да се определи дата за изборите. Защото докато се стигне до този момент има една дълга процедура – Йотова трябва да проведе консултации с партиите в парламента, след това с хората, които са в списъка на служебните премиери, а след това тези хора трябва да предложат състав на служебен кабинет, за да може да се създаде служебно правителство с указ. И тогава се назначават предсрочни избори за следващо Народно събрание. Всичко това не се прави за 2 часа. Срокове за всичко това няма. Те нещата могат да се развият и бързо, и бавно, така че избори може да имаме чак след Великден. Не че има лошо. Но лошото е, че държавата няма бюджет, няма да има и до юли, а може да се окаже, че ще изпратим 2026 година изобщо без бюджет. Това е много лошо, защото ще се окаже, че българите ще разберат, че могат да оцеляват и без държава и да живеят без нея и тогава идете и ги накарайте да отидат да гласуват на избори, коментира той.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!