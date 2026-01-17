Конституционалистът Борислав Цеков: Изборите не се гарантират от технологии

кадър: Bulgaria ON AIR

Предстоящите консултации на президента с кандидатите за служебен министър-председател поставят държавния глава в изключително ограничена и конфликтна ситуация.

Това заяви конституционалистът доц. Борислав Цеков пред "Денят ON AIR", коментирайки възможните сценарии около т.нар. "домова книга“ и последните промени в Конституцията.

Според него именно тези поправки са създали институционален хаос и са ограничили възможността за нормално функциониране на служебната власт.

"Най-накрая се случва това, за което предупреждавахме прословутото конституционно мнозинство, което съчини тези калпави поправки, а именно - че те зануляват на практика смисъла на служебното правителство, като връзват ръцете на президента. Да, президентът заслужаваше определени корективи за поведението си през последните години, включително и на конституционно ниво, но те не са това, което приеха", посочи доц. Цеков пред Bulgaria ON AIR.

Цеков подчерта, че философията на служебния кабинет е той да бъде максимално дистанциран от текущите политически борби.

Именно този принцип, по думите му, е бил нарушен чрез новия механизъм за избор на служебен премиер.

Според конституционалиста евентуално назначение на политически обвързана фигура като служебен министър-председател носи сериозен риск от нови конфликти и оспорване на легитимността на кабинета.

"Назначаването на Гюров, макар и формално да няма юридическа пречка, все пак неговият професионален интегритет е оспорен. Той е ярка партийна фигура и това означава потенциал за нов политически конфликт, за оспорване на легитимността на служебното правителство и за ненужно напрежение, вместо кабинетът да се съсредоточи върху основната си задача - организирането на честни и свободни избори", каза доц. Цеков.

По отношение на хипотезата, при която всички потенциални кандидати откажат да поемат поста, Цеков посочи, че Конституцията е била разписана без ясен финал и без работещ механизъм за излизане от подобна криза.

"Когато се разписва една конституционна процедура, тя трябва да бъде като алгоритъм - да има отговори и ясен завършек. Не може да води в задънена улица. Ако няма служебно правителство, на основание принципа за непрекъсваемост на държавното управление, правителството в оставка ще продължи да изпълнява функциите си, а избори трябва да бъдат насрочени, защото няма по-висша конституционна ценност от правото на гражданите да избират народно събрание", коментира още гостът.

Доц. Цеков остро разкритикува и честите промени в изборното законодателство непосредствено преди вот, както и дебата за машинното гласуване.

Според него изборите не се гарантират от технологии, а от добра организация, обучение на изборната администрация и ефективно гражданско наблюдение.

