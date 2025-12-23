Конституционалистът Стоил Моллов: Изборите може да са след Великденските празници

кадър: Bulgaria ON AIR

"Домовата книга" дава доста ограничени възможности на президента да избира служебен министър-председател. Напълно е възможна хипотезата нито един от посочените не се съгласи да изпълнява функциите на премиер, тъй като никой от тях не е длъжен да приеме покана или номинация от президента. Напълно е възможно министър-председателят в оставка да има възможността да си проведе изборите, което е един резултат, който би бил противен на духа на Конституцията.

Това каза конституционалистът Стоил Моллов в студиото на "Денят ON AIR".

Той поясни, че правителството в оставка изпълнява своите правомощия до встъпването в длъжност на следващото правителство, независимо дали то е редовно или служебно.

"Духът на българската Конституция е, че след като едно Народно събрание се окаже неспособно да излъчи редовен кабинет на третия път, то трябва да бъде разпуснато, или ще изпълнява правомощията си до полагането на клетва от новоизбраните народни представители. Оставането на власт на правителство в оставка или неформирането на служебно правителство не е желаният от Конституцията резултат", допълни Моллов в ефира на Bulgaria ON AIR.

По думите му правителството, което провежда изборите, ги печели.

"Слабостите на демокрацията ни винаги са били в изборния процес. За да се гарантира независимост и честност на това кой ще прави изборите и какво ще прави на тях, Конституцията е взела фигурата на служебното правителство, която не е класическата европейска парламентарна практика. Обществените условия и структурата на българското общество, при която тази Конституция беше приета преди 30 години, са вече коренно променени", подчерта гостът.

Конституционалистът е на мнение, че българското общество не може да излъчи парламентарно мнозинство, което да се задържи на власт.

"Датите, които се спрягаха в обществото за избори, бяха в края на март. Може и да са след Великденските празници, но това ще зависи и от тайминга, който избере президентът. Сега той даде повече от 2 седмици на политическите сили да не правят нищо. След това ще зависи от това как парламентарните групи ще процедират с връчения мандат - дали ще го задържат за предвидената една седмица, дали ще го върнат веднага", поясни Стоил Моллов.

Според него изборите или ще са в края на март, или в края на април.

"Логично е президентът Румен Радев, ако хвърли оставка, да е след тази процедура и да насрочи дата за изборите. Много неща трябва да се променят в изборния процес. Българският изборен процес се нуждае от много по-сериозна и задълбочена реформа - от изчистването на избирателните списъци през въвеждане на активна регистрация за участие в изборите", заключи той.

