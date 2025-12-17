Конституционен съдия: Ако нямаме желание за честни избори, те просто няма как да се случат

Редактор: Юлия Георгиева, кадър бТВ

Каквито и избирателни механизми да се предлагат и прилагат, ако нямаме желание за избори, проведени по честен начин, винаги ще се намери вратичка как да се заобиколят кои и да е правила.

Това коментира пред бТВ конституционния съдия Орлин Колев.

Разберете, и като съдия, и като юрист го казвам. Бързите ръчички и химикалката могат да намерят пролука във всеки един механизъм за провеждане на избори, посочи той, попитан какво може да се измисли, за да се гарантира вота на гражданите.

За съжаление, цяла България видя от видеозаписите как се броят резултатите от изборите. Идеята на тези членове на секционните комисии на партиите е да оказват взаимен контрол, тъй като това гарантира прозрачност, посочи той.

Винаги може да се намери пролука, която да ни подведе и да се заобиколи закона, посочи той.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!