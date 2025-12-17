реклама

Конституционен съдия: Ако нямаме желание за честни избори, те просто няма как да се случат

17.12.2025 / 18:09 2

Каквито и избирателни механизми да се предлагат и прилагат, ако нямаме желание за избори, проведени по честен начин, винаги ще се намери вратичка как да се заобиколят кои и да е правила.

Това коментира пред бТВ конституционния съдия Орлин Колев.

Разберете, и като съдия, и като юрист го казвам. Бързите ръчички и химикалката могат да намерят пролука във всеки един механизъм за провеждане на избори, посочи той, попитан какво може да се измисли, за да се гарантира вота на гражданите.

За съжаление, цяла България видя от видеозаписите как се броят резултатите от изборите. Идеята на тези членове на секционните комисии на партиите е да оказват взаимен контрол, тъй като това гарантира прозрачност, посочи той.

Винаги може да се намери пролука, която да ни подведе и да се заобиколи закона, посочи той.

 

kjk (преди 55 минути)
Рейтинг: 164102 | Одобрение: 18042
Ако бяхте касирали изборите,можеше и вече да са се случили!!!;)НамусенАнгелче
1
1
kris (преди 1 час)
Рейтинг: 548426 | Одобрение: 103181
Надзирател влиза в килията на осъдения на смърт и му казва: - Слушай, утре като те сложат на електрическия стол и те попитат за последно желание... понеже ти е все тая, дали може да помолиш да ми увеличат заплатата...??
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

