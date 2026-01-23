Конституционният съд единодушно: Румен Радев вече не е президент

Снимка: Булфото

На свое заседание на 23.01.2026 г. Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело №3/2026 г., докладвано от съдия Павлина Панова, с което реши, че пълномощията на президента на Република България Румен Георгиев Радев се прекратяват предсрочно с установяването от Конституционния съд на подадената от него оставка.

Решението влиза в сила от днес - 23 януари, и е взето единодушно.

В заседанието участваха 12 конституционни съдии, съобщиха от КС.

Във вторник Румен Радев депозира оставката си като президент пред Конституционния съд, припомня БНТ. Ден по-рано в обръщение към народа държавният глава обяви намеренията си да напусне поста и даде заявка за участие в предсрочните парламентарни избори.

Според Конституцията при оставка на президента, длъжността заема вицепрезидента и остава на поста до края на мандата.

По-късно днес в 16:00 ч. Румен Радев ще напусне сградата на президентството. Той ще бъде изпратен на парадния вход на институцията от вицепрезидента Илияна Йотова, която след произнасянето на Конституционния съд ще заеме поста на държавен глава.

Йотова трябва да направи консултации с кандидатите за служебен премиер и да определи датата на изборите.

