Конституционният съд отмени решението на парламента за присъединяването ни към "Съвета за мир" на Тръмп

Кадър бТВ

Конституционният съд обяви за противоконституционно задължаването на Министерския съвет да внесе законопроект за ратифициране на присъединяването на България към Устава на Съвета за мира – нова международна инициатива на САЩ.

Решението е взето по конституционно дело, образувано по искане на самия Министерски съвет. Докладчик по делото е съдия Галина Тонева.

В решението си Конституционният съд стъпва на своята трайно установена практика, според която Народното събрание не може неограничено да се намесва в сферите на държавното управление и да изземва функциите на други органи.

Основните аргументи на съда са, че с оспореното решение парламентът е излязъл извън пределите на собствената си компетентност, като депутатите са задължили Министерски съвет и министъра на външните работи да приемат актове, които не произтичат от Конституцията и Закона за международните договори на Република България.

Според магистратите правомощието на парламента да ратифицира международни договори не означава, че той може да принуждава правителството кога и дали изобщо да инициира процедурата по внасяне на законопроекта за тази ратификация. Решението за стартиране на процеса принадлежи изцяло на изпълнителната власт.

До конституционното дело се стигна след остра политическа и институционална криза между законодателната и изпълнителната власт през пролетта на тази година, пише БГНЕС.

На 13 март тази година Народното събрание прие спорното решение, с което директно нареди на Министерски съвет да предприеме необходимите стъпки, за да може България да стане държава-основателка на новия Съвет за мира – глобален формат, създаден по инициатива на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Министерският съвет обаче отказа да изпълни решението, определяйки го като груба намеса в работата на кабинета и външното министерство, и веднага сезира Конституционния съд.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!