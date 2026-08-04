Конституционният съд ще гледа по същество жалбите срещу Бюджет 2026

Снимка: Конституционен съд

Конституционният съд допусна за разглеждане жалбите срещу новоприетия бюджет за тази година.

Двете жалби - едната от ГЕРБ-СДС, а другата - от партия "Продължаваме промяната", ще бъдат обединени в едно дело, по което съдия-докладчик е Соня Янкулова.

От ГЕРБ-СДС смятат, че бюджетът противоречи на Конституцията, тъй като залага бюджетен дефицит от 5,7% от БВП, при положение че Законът за публичните финанси ясно казва, че дефицитът не може да надвишава 3%, отбелязва БНР.

Жалбата на партия "Продължаваме промяната" е заради направени чрез преходните и заключителни разпоредби от Закона за бюджета промени в Кодекса на труда и Закона за съдебната власт.

В отделно дело ще бъде гледана жалбата срещу разпоредбата, променяща Закона за здравето, с която се създава извънреден ред за повторно произнасяне на ТЕЛК по вече влязло в сила експертно решение. По това дело докладчик е съдия Борислав Белазелков.

Редактор "Екип на Петел",

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