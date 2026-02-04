Консултациите при Йотова продължават, дойде реда на ИТН

кадър Нова тв

Президентът Илияна Йотова продължава консултациите за избора на служебен премиер с парламентарно представените партии.

Точно в 13 ч. в Президентството пристигнаха представителите на „Има такъв народ” - председателят на ПГ Тошко Йорданов, зам.-председателят Станислав Балабанов и секретарят Павела Митова.

На 4 февруари на "Дондуков 2" първи дойдоха представителите на парламентарната група на „ДПС – Ново начало” - заместник-председателите Искра Михайлова и Ертен Анисова, както и депутатът Атидже Алиева - Вели. От формацията подчертаха, че служебният премиер трябва да има доказан административен опит и да познава структурите на държавата.

След тях при държавния глава пристигнаха "БСП - Обединена левица", чиито функционери посочиха, че осъзнават трудната ситуация, в която Йотова е поставена, но отговорност трябва да понесе и НС. Третата по големина политическа сила в Народното събрание - "Възраждане", предварително заяви, че няма да се яви на консултации. От формацията поясниха, че частично допустим за служебен премиер според тях е само Андрей Гюров.

В първата фаза на парламентарните консултации ГЕРБ-СДС предложи избор на нов председател на НС, за да има още един кандидат за служебен премиер. А от ПП-ДБ пък подчертаха, че са необходими честни избори, а предишният служебен кабинет не трябва да се повтаря.

Йотова трябва да избере служебен премиер измежду петима от т.нар. "домова книга", които заявиха принципното си съгласие да поемат поста. Това са подуправителят на Българската народна банка Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната плата Димитър Главчев и двете му заместнички - Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

От подписването на указа за назначаване на служебно правителство зависи и датата за предсрочните парламентарни избори, като те трябва да бъдат проведени в срок до два месеца от старта на временното управление, предаде Нова тв.

