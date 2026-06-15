Контейнеровоз е бил обстрелян край бреговете на Йемен

Гугъл мапс

Организацията за морска търговия на Обединеното кралство (UKMTO) днес получи сигнал, че контейнеровоз е бил приближен и обстрелян от малка лодка на 14 морски мили южно от бреговете на Йемен, като е имало опит за абордаж, предаде Ройтерс.

Властите разследват случая, а корабите се приканват да плават с повишено внимание и да докладват на UKMTO за всяка подозрителна дейност, пише БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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