Контраадмирал Кирил Михайлов: Авиобаза „Чайка“ има нужда от поне още два хеликоптера

Снимка: Булфото

Поне още два хеликоптера са необходими на военноморската авиобаза „Чайка“, каза днес пред журналисти командирът на Военноморските сили (ВМС) контраадмирал Кирил Михайлов.

Той посочи, че летателните машини в състава на ВМС в момента са три. С придобиването на двата нови многофункционални кораба обаче те ще бъдат крайно недостатъчни, посочи Михайлов. Той припомни, че плавателните съдове имат място на борда за хеликоптери, а когато са в морето, в базата също трябва да има машини, готови да изпълняват други задачи.

Командирът на военния флот днес представи част от екипажите, участвали в евакуирането на моряци от танкера „Кайрос“, който бедства край Ахтопол. Както БТА информира, с помощта на хеликоптерите от авиобазата до кораба бяха пренесени храна, вода, медикаменти, генератор. По същия начин до брега бяха евакуирани общо седмина от моряците на танкера.

