Контрапротести в над 20 града в подкрепа на кабинета "Желязков"

"ДПС – Ново начало“ организира контрапротести в повече от 20 града в страната. Демонстрациите са в подкрепа на кабинета „Желязков“, а техният слоган е „Не на омразата“.

Митингите се провеждат от членове и активисти на партията, които заявяват, че действат срещу политическото напрежение, насаждано от опозицията, както и срещу провокациите и опитите за дестабилизация на държавата в навечерието на въвеждането на еврото и проваленото приемане на първия законопроект за бюджета.

Контрапротестите се провеждат ден преди планираните демонстрации в центъра на София, където протестиращи настояват за оставка на кабинета, предаде Нова тв.

