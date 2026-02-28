Контрера не иска ВМРО да подкрепи Радев на изборите
Драма във ВМРО.
Организационният съвет на ВМРО взе решение на изборите на 19 април ВМРО да подкрепя проекта на президента Радев.
"Въпреки резервите, които имаме и аз, и повечето представители на ВМРО-София, уважаваме мнението на мнозинството, взело това решение. Личното ми мнение е, че каквото и да се случи на изборите - червените линии освен ГЕРБ и ДПС-НН са ППДБ и "автентичното ДПС на Доган". Тези субекти не бива да бъдат допускани до управлението под никаква форма, включително чрез скрита и задкулисна подкрепа за кабинет, регулатори и квалифицирани мнозинства", обяви от Фейсбук профила си общинския съветник Карлос Контрера.
"Всяко политическо представителство на първо място трябва да се формира на база програма и принципи, за да не се стига до задкулисие. Приятели и съратници от ВМРО ми задават много въпроси за решението ВМРО да подкрепи проект на Радев. Смятам, че хората, предложили тази позиция, могат и трябва да обяснят най-добре защо и кое подкрепяме. Нека оставим анализите за времето след 19 април. Успех на кандидатите от ВМРО, които приемат да се ангажират с този проект!", допълва той, пише tribune.bg.
