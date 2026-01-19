реклама

Контролата на Черно море с Фратрия утре се отменя

19.01.2026 / 21:37 0

Снимка: ПФК Черно море

Спортно-техническият щаб на Черно море взе решение контролата с Фратрия, планирана за утре - 20 януари, от 13 ч. в Албена, да не се провежда. Причината за това е студеното време и замръзналите терени, съобщават от клуба.
 
Вместо проверката, отборът ще проведе тренировка. Футболистите продължават да се готвят усилено за пролетния полусезон, който стартира с мач срещу Спартак. 

Както вече писахме, дербито на Варна ще се играе на 7 февруари от 12,30 ч. на стадион "Тича".
 
Следващите две контроли на Черно море са предвидени за 28 януари, когато в един ден отборът ще срещне Черноморец (Бургас) и Локомотив (Горна Оряховица).

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
fox81 (преди 1 минута)
Рейтинг: 2757 | Одобрение: 577
Тези да не са преяли пак с еклери?
Винаги верни!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама