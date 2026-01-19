Контролата на Черно море с Фратрия утре се отменя
Снимка: ПФК Черно море
Спортно-техническият щаб на Черно море взе решение контролата с Фратрия, планирана за утре - 20 януари, от 13 ч. в Албена, да не се провежда. Причината за това е студеното време и замръзналите терени, съобщават от клуба.
Вместо проверката, отборът ще проведе тренировка. Футболистите продължават да се готвят усилено за пролетния полусезон, който стартира с мач срещу Спартак.
Както вече писахме, дербито на Варна ще се играе на 7 февруари от 12,30 ч. на стадион "Тича".
Следващите две контроли на Черно море са предвидени за 28 януари, когато в един ден отборът ще срещне Черноморец (Бургас) и Локомотив (Горна Оряховица).
