Концерт на Лили Иванова беше кулминацията на празничните чествания на Деня на Стара Загора - 5 октомври

Старозагорци и гости на града напълниха площада пред община Стара Загора, за да се насладят на концерт на примата на българската естрада Лили Иванова по повод Деня на Стара Загора - 5 октомври.

Това беше и кулминацията на честванията на празничния ден. Лили Иванова беше посрещната с бурни аплодисменти от стотиците хора, дошли да слушат любимата певица на поколения българи, предава БТА.

За празника на Стара Загора тя изпя емблематични свои песни сред които "Както никой друг", "Чуй душата ми", "Студ", "Нарисувай ми, художнико, сълза", "Ако спра да обичам", "Невероятно". На всяка песен публиката ръкопляскаше в такт с акомпанимента на музикантите от LI Orchesta – Ангел Дюлгеров, Орлин Цветанов, Огнян Енев, Иван Йорданов -Чери, Росен Ватев и Христо Михалков, както и вокалното трио LaTiDa. Лили Иванова призова присъстващите да пеят заедно с нея, докато изпълнява емблематичните хитове "Щурче", "Детелини" и "Ветрове". Публиката два пъти извика на бис певицата, а в отговор тя изпълни за зрителите "Присъда".

Лили Иванова изказа благодарности за топлото посрещане в Стара Загора, както и за поканата да бъде гост по случай празника на града, която е била отправена лично от кмета Живко Тодоров.

Концертът започна с изпълнения на млада певица Дара Екимова. Тя зарадва публиката с някои от най-популярните си песни, сред които "Ако ти не си до мен", "Стокхолм", "Бягам", Славата"," Хъни", " Ако се обадиш", "Дишам"," До последен дъх" и други. От сцената тя поздрави всички с днешния празник - Деня на Стара Загора, и заяви, че винаги се радва, когато гостува в Града на липите.

Водещи на концерта бяха актьорите Александра Сърчаджиева и Филип Буков.

