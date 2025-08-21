Конвекция на 22 август срива температурите в България

Кадър Фб

От Метео Балканс предупредиха за мошна конвекция в петък.

Приятели и любители на времето, утре (22.08.2025)ни очаква разваляне на времето с развитие на дълбока конвекция. На места се очакват значителни по количество валежи, придружени от силни ветрове. До края на деня очаквайте и подробна прогноза с много интересни карти. Всяка медия може да споделя картите на SPM.

Доверявайте се само на надеждна информация, зад която стоят познания и опит.

От картата се вижда, че конвекцията ще се развие на два етапа - първият около 17 - 18 часа в Северозападна България и вторията между 20 и 22 часа по средното поречие на Дунав и Велико Търново.

