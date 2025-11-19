Конвоират Благомир Коцев до Варна в следващите дни

Снимка: Булфото

"Делото на Благо идва във Варна с решение на ВКС от последния час. Очаква се той да бъде конвоиран до морската столица в предстоящите дни. Искането за изясняване на подсъдността беше внесено от съдията по делото на Благо в София - Снежина Колева - във вчерашния ден". Това написаха във фейсбук страницата на варненския кмет.



"Решението на ВКС е взето в незабавен порядък, днес следобед. Основният мотив е липсата на установен депутат по делото и процесуални действия по привличането му като обвиняем, както и фактът, че всички свидетели и обвиняеми по делото са от Варна", пише още там.

"Сега на ход е Варненският окръжен съд, който трябва да се произнесе по искането за промяна на мярката на Благо от 7 ноември. Защитата му поиска такова преразглеждане още в досъдебната фаза, но вместо това прокуратурата побърза да внесе обвинителен акт, заради което Благо беше преместен в затвора и вече втора седмица е лишен от нов шанс да получи свобода.

Истината е, че политическият заговор срещу Благо се разпадна при първия допир с професионализма на висшите магистрати, а стихийността на събитията е само потвърждение за абсурда на делото в София, което се оказа най-обикновена фасада за политическа саморазправа.

Благо не бива да прекарва и минута повече в ареста. Варна очаква своя кмет на работното си място, а семейството му – да го види жив и здрав у дома", добавят още във фейсбук страницата на кмета.

