Конвой транспортира Благомир Коцев от София във Варна

Конвой на Главна дирекция "Охрана" транспортира Благомир Коцев от затвора в София към Варна. Преместването на кмета на Варна е започнало тази сутрин.

С официална молба е поискано в превозното средство да има по-добри условия, като предпазен колан и отопление.

Миналата седмица делото на Коцев беше прехвърлено във Варненския окръжен съд, където на 27 ноември предстои ново разглеждане на мярката му за неотклонение, пише "Морето".

