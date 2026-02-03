Координационният център за еврото: Над 75% от левовете вече са изтеглени от обращение
Булфото
Над 75% от левовете вече са изтеглени от обращение Единственото законно разплащателно средство в страната ни вече е евро. В БНБ безсрочно и неограничено се обменят левове. Всеки гражданин, който има левове в наличност, има възможност да ги смени. Това съобщи Председателят на Координационният център за еврото Владимир Иванов.
"Двойното обозначение на цените ще е до 8 август т.г. Към 31.01. над 75% от левовете са изтеглени от обращение. Процесът върви с много добри темпове. Няма проблеми с наличието на еврови банкноти и монети", допълни той.
Извършени са множество проверки, свързани основно с необосновано увеличение на цените, както и за неправилно превалутиране. НАП е извършила над 6000 проверки, като са наложени наказания за над 192 хиляди евро, уточни Иванов.
За седмица са регистрирани 12 случая на опити за плащане с фалшиви банкноти, сред които дори имало реквизитни, допълни председателят на Съвета, предаде БГНЕС.
