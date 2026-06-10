"Коперник": Преживяхме вторият най-топъл май в историята

Булфото

Светът е преживял вторият най-топъл месец май в историята си с множество счупени температурни рекорди в Европа, съобщи европейските климатичен институт "Коперник", цитиран от Франс прес.

Във Великобритания, Франция, Ирландия и Португалия живакът подобри рекорди заради топлинния купол от Северна Африка, който повиши температурите на целия континент, предаде БНР.

Необичайно ранната и силна гореща вълна показва колко бързо крайностите в климата стават новата норма, вместо изключение, подчерта Саманта Бърджис от отдела за прогнози на "Коперник".

Редактор "Екип на Петел",

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