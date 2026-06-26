Копринков: Водните ресурси на страната не се управляват добре

кадър: Петел

Правителството набеляза краткосрочни и средносрочни мерки за справяне с безводието в областите Плевен и Ловеч.

След работна среща на регионалния министър със заинтересованите институции и областните управи бе обявено, че още от утре започват действия, така че да не повтори мащабната водна криза от миналото лято в Плевен и Ловеч.

Предвидено е, освен продължаващите ремонти на водопровода в Плевен, да започнат още спешни мерки, които да повишат дебита в тръбите. Поетапно правителството ще набележи спешни мерки и в други области от страната, които са проблемни за водоснабдяването на населението, предаде БНР.

Николай Копринков, началник на политическия кабинет на премиера, коментира:

"Климатът е непредвидим. Смея да твърдя, че водните ресурси на страната не се управляват достатъчно добре. Да не кажа зле. В резултат на което в последните години някои райони бедстваха заради липса на вода. Започваме незабавни действия и предприемане на мерки за минимизиране на риска от воден режим в множество райони от страната".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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