Копродукция с участие на България с огромни шансове за номинация за "Оскар"

Филмът "The Man Who Could Not Remain Silent", който е копродукция между България, Франция, Хърватия и Словения, бе избран в краткия списък за награда "Оскар" в категория Най-добър късометражен игрален филм.

Копродуцентът от българска страна Катя Тричкова съобщи добрата новина, а всички стискат палци филмът да получи номинация. Дали продукцията с българско участие ще бъде номинирана за "Оскар" ще разберем на 17 януари, предаде Актуално.

