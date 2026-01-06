Кораб, тръгнал от Варна, заседна в Керченския проток

Булфото

Турски кораб с 11 души на борда, трима от които турски граждани, е заседнал днес в Керченския проток, който свързва Азовско с Черно море и се намира между полуостров Крим и руската Краснодарска област. Това съобщи Си Ен Ен Тюрк, позовавайки се на съобщение на турската Дирекция по морски въпроси, предаде БТА.

От съобщението става ясно още, че корабът, който носи името „Хепи Арас“ (Happy Aras), е започнал да се пълни с вода и е заседнал в Керченския проток рано тази сутрин, като към настоящия момент 11-членният екипаж на плавателния съд е евакуиран и всички негови членове са в добро здраве.

Корабът, заседнал в Черно море, е тръгнал от Варна на 29 декември 2025 г. и е пътувал за Русия, посочва "Фокус".

