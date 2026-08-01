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Кораб на руската "Росатом" със замразени храни и строителни материали е потопен при украинска атака

01.08.2026 / 14:04 1

Пиксабей, илюстративна

Два украински дрона удариха и потопиха граждански кораб на руската държавна ядрена корпорация „Росатом“, плаващ в Черно море през нощта, съобщи днес в изявление шефът на компанията Алексей Лихачов, цитиран от Ройтерс.

Всички 17 члена на екипажа са оцелели след атаката срещу кораба, който превозвал стоки като замразени храни и строителни материали, добави Лихачов, предава БТА.

„Подобна атака може да бъде описана единствено като пиратство и морски грабеж“, заяви той.

През последните седмици Русия и Украйна засилиха атаките срещу кораби, за които твърдят, че подпомагат военните действия на другата страна.

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Коментари
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kris (преди 9 минути)
Рейтинг: 642206 | Одобрение: 127036
Те хохлите са си диверсанти, знаем го.....Само дето като шамаросат тях, реват като вдовици за......!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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