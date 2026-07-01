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Кораб заседна в Ормузкия проток, след като не спази одобрения от Иран маршрут за преминаване, съобщи днес иранската държавна телевизия, цитирана от Ройтерс.

В репортажа въпросният плавателен съд е идентифициран като чуждестранен контейнеровоз. Други подробности не бяха дадени, предаде БТА.

В информацията отново се посочва, че превозвачите трябва да следват инструкциите на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция за преминаване през Ормузкия проток.

Новината дойде на фона на нарастващото напрежение, свързано с този ключов морски път, който според временното споразумение между Иран и САЩ трябваше да бъде отворен за свободно преминаване на кораби, отбелязва Ройтерс.

През уикенда обаче в Близкия изток се разразиха остри спорове, след като Оман и агенция на ООН се опитаха да отворят нов маршрут през протока в близост до оманското крайбрежие.

Редактор "Екип на Петел",

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