Корабът, оставил жена на отдалечен остров, заседна на риф

Кадър Youtube

Круизен кораб заседна в Папуа Нова Гвинея, а опитите за възстановяване на плавателния съд се провалиха. Затова ще се наложи всички пътници да бъдат върнати в Австралия, пише Би Би Си.

Австралийският кораб Coral Adventurer заседна на риф около 05:25 местно време в събота.

80-те пътници и 44-те членове на екипажа са в безопасност и невредими, а пътниците, които отплаваха от Кернс в Северна Австралия на 18 декември, ще бъдат върнати обратно там, предава bTV.

Същият кораб попадна в заглавията по-рано тази година, когато остави възрастна жена на отдалечен остров на Големия бариерен риф. Тялото ѝ беше намерено на следващия ден и разследването продължава.

При последния инцидент Coral Adventurer е преминавал през провинциите Моробе, Маданг и Сепик, когато е ударил силни морски течения и е отплавал към рифа, каза началникът на полицията на Моробе.

Корабът е бил наклонен на шест градуса наляво. След инспекции властите установиха, че плавателният съд не е повреден и няма замърсяване на околната среда или разлив.

Въпреки това е издадено предизвестие за задържане и корабът е обявен за негоден за плаване и няма право да напуска мястото, „докато всички процеси не бъдат изяснени“.

Опитите в неделя за освобождаване на кораба с помощта на собствените му двигатели и влекач бяха неуспешни.

Операторът на кораба, Coral Expeditions, заяви в понеделник, че ще прекрати обиколката ден по-рано и ще върне пътниците обратно в Австралия, съобщи общественият радио- и телевизионен оператор.

Според уебсайта си, Coral Expeditions провежда обиколки до Папуа Нова Гвинея от около 20 години.

Плавателният съд е поел по маршрут, който обикновено не се използва от местните оператори, тъй като е известно, че рифът е „много висок там“.

