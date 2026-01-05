Корабът "Емона" – царска идея, превърнала се в туристическа атракция

Кадър България он ер

Една от най-любопитните водни атракции в язовир Кърджали е първият български пътнически кораб – "Емона".

Плавателният съд поставя началото на пътническия морски транспорт у нас още през 1942 година. Пускането му по вода е по идея на цар Борис III, информира България он ер.

Корабът носи името на старогръцкото название на Стара планина – "Аемон".

"Емона" е с дължина 39 метра и ширина 7 метра. До 1979 година той извършва редовни плавания по линията Бургас – Царево.

Днес корабът вече не пори морските вълни, но продължава да привлича туристи от близо и далеч.

Посетителите на язовир Кърджали идват специално, за да се докоснат до тази част от българската морска история и да се полюбуват на емблематичния плавателен съд.

