Кореспондентите на „Нова телевизия“ в цялата страна спряха работа заради унизително ниско заплащане

Кореспондентите на „Нова телевизия“ в цялата страна спряха работа в знак на протест с искане за по-добро заплащане, научи “За истината”. Напрежението тлее от месеци, като колегите им от bTV също потърсиха увеличение и в края на миналата година се споразумяха тихомълком с ръководството на телевизията.

Заради “унизително ниското заплащане” всички кореспонденти настояват от дълго време за индексиране на хонорари, които не са пипани повече от десет години.

На този фон в БНТ са индексирали вече хонорарите на външни журналисти – кореспонденти, които сравнени с тези в Нова тв и bTV – били двойни, коментираха пред „За истината“ кореспонденти на Нова телевизия в страната, които потвърдиха, че в момента не отразяват събития за медията.

