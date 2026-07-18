Корнелия Нинова: България изпраща двойни послания навън, а това води до загуба на доверие

Кадър Нова нюз

Лидерът на „Непокорна България“ Корнелия Нинова определи последните външнополитически действия на страната като пример за „двойни стандарти“ и заяви, че България дава противоречиви сигнали към партньорите си. Повод за коментара ѝ беше позицията на Румен Радев относно участието на България в „Коалицията на желаещите“ и последвалата декларация, в която според Нинова страната е представена по начин, различен от публичните изявления на премиера.

„Ние видяхме двуличие. Една позиция навън, за да се хареса Румен Радев на началниците, и една вътре - за да манипулира за пореден път електората си и хората, които са гласували за него. Това са две позиции - лъжа, манипулация и лицемерие“, заяви в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по Нова нюз Корнелия Нинова.

По думите ѝ за първи път подобни действия предизвикват толкова силна реакция от страна на международни партньори. „Това вече се превръща в хронична политика - едно да се говори навън, друго да се прави вътре. Това получава силен външен отзвук и означава срам за България“, каза тя.

Нинова даде като примери реакциите около декларацията за Украйна, договора с турската компания „Боташ“ и сделката за бойните машини „Страйкър“. „Украинското външно министерство публикува декларацията и направи уточнение, че България фигурира в нея и че името на външния министър присъства. Това опровергава твърденията, че документът не обвързва страната“, коментира тя.

По темата за „Боташ“ Нинова заяви, че трябва да бъде публикуван договореният протокол. „По-важно е какво е договорено, защото премиерът се позова на някаква тайна. Аз бих призовала този протокол да бъде публикуван. Тогава много въпроси ще отпаднат или ще получат отговори“, каза тя.

Нинова отправи критики и към бюджета, като го определи като „антисоциален и антиикономически“. „Изпуснаха икономиката. Няма нито една мярка за стимулиране на икономиката, за малкия и средния бизнес. Инвеститорите си тръгват, производството спада, а няма план как това да бъде променено“, заяви тя.

По думите ѝ капиталовата програма създава риск от неефективно разходване на средства. „Не може да имаш милиарди за отбрана, а да нямаш средства за майчинство и за хората с увреждания. Един социален човек трябва да реагира на това“, коментира Нинова.

По отношение на предстоящите президентски избори Нинова посочи, че все още няма окончателно решение за участие или подкрепа на конкретен кандидат. За евентуалната кандидатура на Илияна Йотова тя заяви: „Познавам я добре. Работили сме заедно. Тя е човек с характер, опит и позиции. Но сега се е превърнала в човек, който постоянно следва линията на Радев. Това губи авторитета на институцията“.

Редактор "Екип на Петел",

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