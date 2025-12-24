Корнелия Нинова: Баницата е готова. Сармите и чушките се пекат
24.12.2025 / 17:22 0
Снимка: Булфото
"Светли и топли празници!", пожела лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.
Нинова отбеляза, че в дома ѝ тече подготовка за предстоящите празници, посочва Фокус.
"Баницата е готова. Сармите и чушките се пекат, приготвям тестото за хляба и кравайчетата, които ще раздадем на коледарите", каза още тя.
