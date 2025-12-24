Корнелия Нинова: Баницата е готова. Сармите и чушките се пекат

Снимка: Булфото

"Светли и топли празници!", пожела лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.

Нинова отбеляза, че в дома ѝ тече подготовка за предстоящите празници, посочва Фокус.

"Баницата е готова. Сармите и чушките се пекат, приготвям тестото за хляба и кравайчетата, които ще раздадем на коледарите", каза още тя.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

