Корнелия Нинова: Никой в управлението на държавата не мисли с главата си

Никой в управлението на държавата не мисли с главата си. Поредният завод затваря врати. Пазарджишкият производител на акумулатори "Елхим Искра" спира на 23 март. 200 работници остават на улицата. Това съобщава лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова в социалните мрежи.



По думите й, причината е липсата на държавна компенсация за високите цени на индустриалния ток и трябва да се помогне на тези, "които произвеждат, а не на онези, които си топлят басейните".



Нинова припомня и за затварянето на МД "Електроник" Враца, откъдето са освободени 550 работници, предаде "Фокус".



"Същото се случи с " Леони" в Плевен, в Русе, в Карнобат. Какво трябва да стане още, за да се вземат спасителни мерки за икономиката. По-рано алармирах за мащабен план за развитие на икономиката. Сега ви казвам: трябва ни спасителен план. Икономиката, индустрията, производството, технологиите, само те могат да ни измъкнат от блатото и да подобрят благосъстоянието на народа", пише още лидерът на "Непокорна България".

