Корнелия Нинова не одобрява мерките на ПБ за овладяване на цените

Бивш партиен лидер захапа управляващата партия.

12 май 2026, 09:39

Явор Гечев от ПБ: Не искаме да удряме вериги, а само да спазават правилата

Борбата със спекулата иска строги закони и безкомпромисност в прилагането им. Това, което ни предлага "Прогресивна България" не е нито едното, нито другото.

Мерките на правителството са още от същото, както досега, че и по-лошо.

Това коментира лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.

1. Още от същото:

- Удължават срока, в който веригите трябва да обявяват цените публично. Те и досега го правеха, но това не спря главоломното увеличение на цените.

- Веригите трябва да показват обосновка на цените. И досега го правеха, но това не намали цените.

- Ще увеличават правомощията на КЗК и КЗП. Ами те бяха увеличени миналата година. Единственият ефект беше, че и цените се увеличиха двойно.

- Правителството ще обявява "справедлива цена", но тя няма да е задължителна. Ще е ей така, просто за информация. В магазините ще е по-висока.

2. По-лошо е това с новите регистри, в които на границата ще се вписва влизащата стока. Това е потресаваща некомпетентност. Впечатляващо непознаване как функционира държавата. Абе, вие за митница не сте ли чували?

- В момента ако стока влиза от трета страна извън ЕС, на границата, в системата БИМИС се вписва вид, тарифен номер, изпращач, получател, килограми, фактурна стойност и валута. С едно кликване имате цялата информация. Защо ви е втори регистър? За още бумащина и калинки на държавни служби с тлъсти заплати? За повече разходи и губене на време?

- Ако стоката минава през граница с друга европейска държава, няма кой да прави регистър. Просто няма граница. Кой ще ви вписва стоките в регистър между Гърция, Румъния и България например. Шенген ли отменяте? Да не би да го отменяте чрез връщане на митнически контрол?

Били използвали добри европейски практики. Но в Европа приложиха други мерки: таван на надценки, намалено ДДС за храни, намален акциз на горива, държавна помощ с торове за земеделците.

Мерките тук са неадекватни. Цялата работа е за още бюрокрация и рекет на малкия и среден бизнес. Големият бизнес и олигархията ще се оправят.

Потърпевши ще са малките български производители и всички потребители.

Ще се убедите в това след месец-два.

