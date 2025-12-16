Корпорация, която развива варненското крайбрежие, получи две награди на EXPATS 2025 в София

На конференцията EXPATS 2025, проведена на 13 декември в Sopharma Event Center, международната корпорация КУБ беше отличена с наградата EXPATS RECOMMENDED и получи приз в категорията „Най-добър бизнес резултат“. Това беше съобщено на официалния уебсайт на корпорацията.

Форумът EXPATS събра експерти, инвеститори и предприемачи, които развиват международни проекти в България. По време на събитието КУБ представи своята стратегия за транснационален растеж и подход към формирането на съвременна градска среда.

В своята презентация представителят на маркетинговия отдел Анна Доброволска, разказа за развитието на проектите на корпорацията в България, Румъния и Черна гора, както и за плановете за 2026 година и стратегическите цели за следващите пет години.

От своя страна основателят на КУБ, Олег Невзоров, взе участие в панелна дискусия, където подробно описа предизвикателствата, с които се сблъскват международните предприемачи: бюрократичните процедури, банковия комплайънс, адаптацията на услугите и управлението на екипи в междкултурна среда.

„Развитието на бизнеса в България е нашият най-мащабен транснационален опит и ценя предоставената възможност да споделя този опит с други експати. А поредната награда EXPATS RECOMMENDED не само потвърждава доверието на професионалната общност, но и ни стимулира да поддържаме високия стандарт“, подчерта Невзоров.

* публикация









За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!