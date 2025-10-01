На 28 септември на деветнадесет български онлайн платформи едновременно, в 15:50, бяха публикувани идентични материали с неверни твърдения за дейността на международната строително-инвестиционна корпорация КУБ. В публикациите без доказателства се твърди за „незаконно строителство“ във Варна, „унищожаване на защитени гори“, както и за уж участие на дружества от групата КУБ в „измами“ и укриване на данъци в Украйна.

Напомняме, че преднамереното разпространение на неверни сведения, уронващи търговската репутация, води до правни последици. Редакциите и собствениците на платформи са длъжни да проверяват факти, да разграничават мнения от твърдения за факти и да се обръщат към споменатите компании за коментар.

Неспазването на тези изисквания нарушава чл. 8 и 10, ал. 2 от Европейската конвенция за правата на човека, чл. 39 от Конституцията на Република България, съответни разпоредби на НК и Закона за защита от дискриминация, както и професионалните стандарти, описани в Мюнхенската харта и Глобалната харта за етиката на журналистите.

Корпорацията си запазва правото да се обърне към компетентните органи на България и Европейския съюз за защита на честта, доброто име и законните интереси.

КУБ Корпорация работи и винаги е работила изключително в рамките на закона — било в Украйна, Румъния, Черна гора или България. Нашите проекти преминават многоетапно съгласуване в архитектурни инспекции и дирекции по градоустройство, след което получават официални разрешения за строеж по установения от закона ред.

Твърденията за „сеч в защитена зона“ не отговарят на действителността. Проектите ни се интегрират в съществуващата среда при стриктно спазване на природозащитните изисквания; освен това през последните години във Варна сме засадили над 1 300 дървета и храсти.

Нито юридическото лице КУБ, нито бенефициерите и ръководителите на дружества от групата фигурират или някога са фигурирали като заподозрени в наказателни производства — нито в България, нито в Украйна, нито в други юрисдикции.

КУБ е международна корпорация с български юридически лица в структурата и с български служители, включително на ръководни позиции. Нашата дейност във Варна е насочена единствено към развитието и просперитета на града и страната. Опитите за негативни обобщения по национален признак не заменят фактологията и противоречат както на правните норми, така и на професионалните стандарти в медийната среда.

За официални данни и коментари молим да се използват официалните канали на КУБ Корпорация. Готови сме да предоставим на журналисти и заинтересовани граждани всякакви документални пояснения и доказателства, които не противоречат на Закона за достъп до обществена информация.

Справка

КУБ е международна строително-инвестиционна корпорация с над 20 години опит, която формира ново качество на живот в Украйна, България, Румъния и Черна гора. В момента се планира навлизане на пазарите на Гърция, Обединените арабски емирства, Австрия и Индонезия. За 20 години КУБ е реализирала около 3 млн. м² жилищни и търговски площи и е изградилa екип от над 6 000 специалисти, които осигуряват пълния цикъл на строителство — от привличане на международни инвестиции до управление на активи след въвеждане в експлоатация.

През 2022–2025 г. корпорацията е съдействала за привличането в България на около 420 млн. евро инвестиции, за старта на над 150 нови бизнеса и за съществени данъчни постъпления. Представители на КУБ и партньорски организации системно реализират културни, обществени и екологични инициативи и проекти за развитие на градската инфраструктура.



