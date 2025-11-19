реклама

Корупционният скандал в Украйна се разраства, министърът на енергетиката е напуснала страната

Корупционният скандал в Украйна продължава да се разраства, съобщава БНТ. 

Енергийният министър Светлана Гринчук е напуснала страната, стана ясно по време на парламентарното заседание, на което бяха гласувани нейната оставка и тази на правосъдния министър.

От залата отсъстваше и министър-председателят Юлия Свириденко, която миналата седмица поиска техните оставки по настояване на президента Володимир Зеленски.

 

