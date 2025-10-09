Кьосев: Предложените промени в Наказателния кодекс от ИТН са противоконституционни

Снимка: Булфото

Предложените промени в Наказателния кодекс от "Има такъв народ" (ИТН) са противоконституционни, смята Петър Кьосев от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ). Депутатът участва в заседанието на парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси, която подкрепи на първо гласуване промени в Наказателния кодекс, с които създава състав на престъпление, който криминализира разпространяването на носители, съдържащи информация за личния живот на човек без негово съгласие, съобщава БТА.

Имам голямо опасение, че така предложеният текст и резултатът, който се цели, категорично не отговаря на изискванията за баланс на основните права на човека. За мен това е противоконституционно и лично бих се ангажирал с писането на мотивите и жалбата срещу този текст, каза депутатът.

