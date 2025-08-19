Коща: Процесът на присъединяване на Украйна към ЕС трябва да продължи
снимка Булфото
Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви днес, че процесът по присъединяване на Украйна към ЕС трябва да продължи напред и Европа трябва да участва във всички мирни преговори заедно с Киев, Русия и САЩ, предаде Ройтерс.
Коща, който разговаря с европейските лидери за вчерашната среща във Вашингтон, каза пред журналисти, че макар и да има още много да се прави и да няма гаранции за успех, самата възможност за двустранна среща между украинския президент Володимир Зеленски и руския лидер Владимир Путин е "сама по себе си доста положителна".
Вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че се е заел да организира среща между Путин и Зеленски за обсъждане на пътя към прекратяване на руската инвазия в Украйна, като същевременно потвърди, че Вашингтон ще подкрепи европейските гаранции за сигурност, насочени към предотвратяване на ново руско нападение след края на сегашния конфликт, отбелязва АП.
Подробностите за гаранциите за сигурност и усилията на Тръмп за организиране на мирни преговори все още се уточняват, след като завърши срещата в разширен състав между американския президент, украинския му колега и други европейски лидери в Белия дом, предаде БТА.
