Кошмар на пътя: Шофьор без книжка и с незаконна кола кара в насрещното

21.08.2025 / 10:58 2

снимка Булфото

Млад мъж без книжка е шофирал в насрещното, съобщиха от полицията в София. 

От там уточняват, че вчера около 13.50 часа вчера, на пътя за с. Малки Искър, автопатрул забелязал в насрещното платно лек автомобил, движещ се без регистрационни табели.

Униформените подали сигнали за спиране на водача. Той демонстративно игнорирал и ускорил с цел да се укрие и да избегне проверката. Незабавно били организирани заградителни действия, в резултат на които нарушителят бързо бил заловен.

От извършените справки се установило, че водачът е неправоспособен, а колата не е регистрирана съгласно закона.

22-годишният мъж от правешкото село Джурово е задържан за срок до 24 часа. Срещу него е започнато бързо производство, предаде Дарик.

 

Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kjk (преди 27 минути)
Рейтинг: 138508 | Одобрение: 15618
Това у наше село е ежедневие,хора без и с отнети за алкохол книжки си джиткат без проблем,техните непълнолетни деца също,даже и без каски си карат скутерчетата!!!;)Ухилен:errm:
0
0
kris (преди 48 минути)
Рейтинг: 496611 | Одобрение: 90881
И този задник е за Белене.....!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

