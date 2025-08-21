Кошмар на пътя: Шофьор без книжка и с незаконна кола кара в насрещното

снимка Булфото

Млад мъж без книжка е шофирал в насрещното, съобщиха от полицията в София.

От там уточняват, че вчера около 13.50 часа вчера, на пътя за с. Малки Искър, автопатрул забелязал в насрещното платно лек автомобил, движещ се без регистрационни табели.

Униформените подали сигнали за спиране на водача. Той демонстративно игнорирал и ускорил с цел да се укрие и да избегне проверката. Незабавно били организирани заградителни действия, в резултат на които нарушителят бързо бил заловен.

От извършените справки се установило, че водачът е неправоспособен, а колата не е регистрирана съгласно закона.

22-годишният мъж от правешкото село Джурово е задържан за срок до 24 часа. Срещу него е започнато бързо производство, предаде Дарик.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!