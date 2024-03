Кошмар в Отава: 6 души са намерени мъртви в къща

Кадър Х

Двама възрастни и четири деца са открити мъртви в къща в предградията на канадската столица Отава, а един заподозрян е арестуван, съобщи полицията, предаде АФП, цитира БТА.



Не бяха предоставени никакви подробности. В изявление на полицията се казва, че се провежда "трагично и сложно разследване".



Те съобщиха, че са се отзовали на спешни повиквания малко преди 23:00 ч. на 6 март (04:00 ч. по Гринуич на 7 март) и са открили починалите жертви в резиденция в района на Баръхейвън.



Един заподозрян е бил арестуван на мястото на инцидента. "Няма продължаваща заплаха за обществената сигурност", се допълва в изявлението.

BREAKING: 6 people found dead in suburban Ottawa, one person is in custody.



Homicide Investigation – Berrigan Drive: The @OttawaPolice Homicide Unit is investigating the deaths of six people who were found at an address on Berrigan Drive just before 11 p.m. last night.



One… pic.twitter.com/S7hxGGxiUK