Кошмар в небето: Двигателят на Боинг 737-200 експлодира (снимки и видео)

Самолет Боинг 737-200 на венецуелската авиокомпания „Venezolana“ извърши аварийно кацане на летището в Тринидад и Тобаго, пише Блиц.

Това се наложи поради експлозия в двигателя.

Самолетът, който се е движил към град Майкетия във Венецуела, е съобщил за извънредна ситуация на борда поради експлозия и пожар в двигателя няколко минути след излитането, след което е кацнал благополучно, връщайки се на международното летище Пиарко.

При кацането си самолетът е поет от пожарникари. Никой от пътниците и членовете на екипажа не е бил ранен.

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