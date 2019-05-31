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Кошмар в небето: Двигателят на Боинг 737-200 експлодира (снимки и видео)

31.05.2019 / 20:49 0

Самолет Боинг 737-200 на венецуелската авиокомпания „Venezolana“ извърши аварийно кацане на летището в Тринидад и Тобаго, пише Блиц.


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Това се наложи поради експлозия в двигателя. 

Самолетът, който се е движил към град Майкетия във Венецуела, е съобщил за извънредна ситуация на борда поради експлозия и пожар в двигателя няколко минути след излитането, след което е кацнал благополучно, връщайки се на международното летище Пиарко.

При кацането си самолетът е поет от пожарникари. Никой от пътниците и членовете на екипажа не е бил ранен. 

 

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