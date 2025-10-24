Кошмарът на отслабването: Десет жени на косъм от смъртта заради хранителна добавка

кадър Нова тв

59 жени - толкова е броят на сигналите, които постъпиха в Нова тв след излъчването на първия брой на разследване за опасно отслабване. Някои от жените застават с лицето си, за да разкажат какво са преживели след прием на хранителната добавка „Слимакс” в продължание на няколко дни. От всички 59, 10 са били с опасност за живота, а една от тях е развила Синдром на Стивън Джонсън – рядко, но животозастрашаващо състояние, описано в медицинската литература с висок процент на смъртност.

Историята на една от спасените

„Изпила съм първия ден едно хапче, вечерта имах толкова енергия, все едно бях изпила 10 енергийни напитки. Не можех да спя... На седмия ден си казах, че щом няма обрив, няма и странични ефекти, и продължих да го пия. Понеделник сутринта се събудих цялата в пъпки. До следобеда вече лицето ми беше пламнало, имах обрив и по гърлото. Пулсът ми беше 130. В спешното казаха, че мога да се задуша… Първата вечер не исках да заспивам, защото не знаех дали ще се събудя“, разказва една от спасените, която все още е на лечение в спешната токсикология.

Какво има в хранителната добавка, която обещава магическо отслабване?

Това е въпросът, който всички тези жени си задават. Георги Маринов, мъжът, който предлага хранителната добавка в своя TikTok канал, казва, че съставът е изцяло билков, а кофеинът е причината за свръхенергията и сърцебиенето, които повечето жени твърдят, че са изпитали още след първото хапче.

Каква е истината?

След молба от страна на Нова телевизия Изпълнителната агенция по лекарствата изследва таблетките за кофеин и установи, че в тях не се съдържа такъв. Остава въпросът, кое вещество в тези хапчета, предизвиква толкова силен прилив на енергия, безсъние, паник атаки, задух и обрив по цялото тяло, включително в гърлото.

Версията на мъжа, който ги разпространява

След опит да се свържем повторно с Георги Маринов, разбираме, че той вече не отговаря на телефона, на който преди беше възможно да се свържем с него. За сметка на това отговаря на жените, които му звънят от болницата, като им казва, че няма никаква вина за тяхното състояние. Във всички видеа, които казва в социалната мрежа Тик Ток, той твърди, че първия брой на разследването е платен, а жените, които са разказвали своите истории, работят за конкуренцията.

„Това може да убие“ – алармира професор Стаевска

„Това е по цялото тяло и не е само пъпчици. Реакцията може да засегне лигавици, вътрешни органи, бъбреци, черен дроб – човек може да умре от органна недостатъчност“, обяснява проф. Мария Стаевска, началник на Клиниката по клинична алергология към Александровска болница.

„Дори при навременно лечение има известна смъртност. Не е безобидно“, предупреждава тя.

Какво всъщност правят институциите

От ГДБОП твърдят, че са събрали всички необходими материали и знаят кой стои зад сайта ironlab, който разпространява добавката. Предали са всичко на прокуратурата. А от прокуратурата казват, че са открили нарушения, но чакат преценката и на Изпълнителната агенция по лекарствата. От там до този момент нямаме информация докъде е стигнала работата по случая.

Има един човек в държавата, който със сигурност е направил всичко възможно, за да не се стига до жени в болница след прием на тези добавки. Доктор Дарислав Николов, специализант по анестезиология. Още миналата година попада на сайта, рекламиран от Георги Маринов. Още миналата година той е забелязал, че Георги Маринов рекламира сайт, в който се продават анаболни стероиди и хормон на растежа.

„Реших просто да пиша на този индивид, да му кажа, че нещата, които прави, са незаконни и че много хора могат да пострадат от това, че той се е помислил, че е хванал беззаконието за ръчичка и ходи с него. Той ми отговори, че аз не съм никой, а той е енциклопедия от знания на тема хранителни добавки и анаболни стероиди и че никой нищо не може да му направи. И ме блокира. Подадох сигнал още 30.12.2024-та. до много институции. Резултатът беше да ме викнат в Киберсигурност да давам показания и в СДВР, защото било образувано досъдебно производство. Когато ме викнаха да давам показания, смятах, че нещата наистина ще се развият, но в момента – 10 месеца и 22 дена по-късно. Аз не виждам този човек по някакъв начин да е спрял да продава тези неща, да си е взел поука или поне да го няма в публичното пространство, а той по най-наглия начин продължава да обяснява как те са най-великите, те са най-добрите, което за мен просто е обида за абсолютно всички хора, които се опитваме да предпазим нашите пациенти”, допълва д-р Николов.

Нито разрешена за продажба, нито спряна

Въпреки че Българската агенция по безопасност на храните не е издавала разрешение за продажба, „Слимакс“ продължава да се предлага онлайн.

Докато някои я купуват, вярвайки в обещаното „бързо отслабване“, други жени все още се възстановяват в болница.

Една от тях пита: „Някой трябва ли да умре, за да спрат тази добавка?“.

