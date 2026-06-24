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Космическият Лео Меси на 39

24.06.2026 / 19:18 0

Стопкадър БНТ

Днес 39 години навършва една от най-ярките фигури в цялата история на футбола Лионел Меси:

42 трофея на клубно ниво

4 трофея с националния тим на Аржентина

 8 пъти носител на "Златната топка"

 Най-добър голмайстор на световните първенства с 18 попадения

 Недостижим, пишат на страницата на "Голове, метри, секунди" във Фейсбук.

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