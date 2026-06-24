Космическият Лео Меси на 39

Стопкадър БНТ

Днес 39 години навършва една от най-ярките фигури в цялата история на футбола Лионел Меси:

42 трофея на клубно ниво

4 трофея с националния тим на Аржентина

8 пъти носител на "Златната топка"

Най-добър голмайстор на световните първенства с 18 попадения

Недостижим, пишат на страницата на "Голове, метри, секунди" във Фейсбук.

Редактор "Екип на Петел",

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