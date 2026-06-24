Космическият Лео Меси на 39
Стопкадър БНТ
Днес 39 години навършва една от най-ярките фигури в цялата история на футбола Лионел Меси:
42 трофея на клубно ниво
4 трофея с националния тим на Аржентина
8 пъти носител на "Златната топка"
Най-добър голмайстор на световните първенства с 18 попадения
Недостижим, пишат на страницата на "Голове, метри, секунди" във Фейсбук.
Редактор "Екип на Петел",
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