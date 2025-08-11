Косово, Албания и Хърватия планират да купят заедно американско оръжие

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Косово, Албания и Хърватия работят по осъществяването на сътрудничеството в областта на отбраната, за което се споразумяха преди пет месеца, когато министрите на отбраната на трите държави подписаха на 18 март в Тирана обща декларация, съобщи Радио Свободна Европа, цитирано от БТА.

От министерствата на отбраната на Косово и на Албания потвърдиха, че експертни групи работят по план за реализация на декларацията.

Министърът на отбраната в Прищина Еюп Мачедонци каза, че на 18 юли в Тирана е имало среща на групата за прилагане на споразумението, която е била посветена на „разработването на план на оперативно ниво“.

Министерството на отбраната на Албания, което беше домакин на церемонията по подписването на споразумението, съобщи, че през септември на министерствата на отбраната на Албания, Косово и в Хърватия ще бъде представено за одобрение ръководство, което е в последен етап на разработка.

Декларацията, подписана от Мачедонци, министъра на отбраната на Албания Пиро Венгу и министъра на отбраната на Хърватия Иван Анушич, предвижда насърчаване на отбранителните способности и сътрудничеството в съответната индустрия, сътрудничество за повишаване на оперативната съвместимост чрез образование, обучение и военни учения, отговор на хибридни заплахи и укрепване на съпротивата, пълна подкрепа за евроатлантическата интеграция.

Закупуването на отбранителни капацитети е първото задължение от декларацията, с което са се ангажирали министрите на отбраната.

В този контекст, според Мачедонци, целта е да се направи една обща поръчка, вместо три отделни поръчки от всяка държава.

„Например, оръжейнатасистемата, която трите държави искат да закупят от САЩ, поръчваме като една покупка, използвайки законодателството на всяка държава, но така че количеството и времето за доставка да са общи. Защото, когато се купува по-голямо количество от САЩ, цената е по-ниска и доставката е по-бърза“, каза Мачедонци.

Планира се тези покупки да бъдат финансирани от националните бюджети на всяка държава.

Мачедонци очаква, че страните партньори по това споразумение ще помогнат на Косово по пътя му към евроатлантическа интеграция, особено във връзка с членството на Косово в програмата „Партньорство за мир“ на НАТО.

Преди няколко месеца хърватското правителство каза, че всички държави, които искат да подкрепят Косово и Албания по техния европейски и евроатлантически път, могат да се присъединят към тази инициатива.

Досега не е обявено официално дали към инициативата ще се присъедини още някоя страна. Според хърватското правителство целта на сътрудничеството не е създаването на военен съюз.

Министърът на отбраната на Косово каза още, че ще използва следващата среща на Адриатическата харта, която се очаква да бъде през октомври тази година, за да покани регионални партньори да се присъединят към инициативата.

Мачедонци каза, че споразумението е било приветствано в Пентагона по време на посещението му в САЩ през юни.

По думите му то е било подкрепено и от много страни членки на НАТО, като не посочи за кои страни става дума.

Против споразумението се обяви президентът на Сърбия Александър Вучич.

