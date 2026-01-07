Косово получи турски противотанкови ракетни системи OMTAS

Кадри Youtube

Косово е получило доставка на противотанкови ракетни системи OMTAS от Турция, съобщиха официални представители, предаде БГНЕС.

Министърът на отбраната в технически мандат Еюп Македонци обясни, че доставката е договорена с турския държавен производител „Рокетсан“ през декември 2023 г.

Той определи OMTAS (Orta Menzilli Tanksavar Silah) като съвременна противотанкова ракетна система със среден обсег, разработена за неутрализиране на модерни бронирани машини, включително танкове с реактивна защита, както и на военни отбранителни укрепления. По думите му увеличаването на разнообразието и количеството противотанкови системи за Косовските сили за сигурност цели покриване на различни дистанции на действие, терени и сценарии на заплахи, с което се повишава оперативната гъвкавост.

Македонци не уточни колко системи е получила страната, нито каква е стойността на доставката, пише РСЕ.

Информация на интернет страницата на „Рокетсан“ сочи, че OMTAS е ефективна срещу бронирани цели и може да се използва както през деня, така и през нощта, независимо от метеорологичните условия. Системата позволява изстрелване както от военни превозни средства, така и от триножни платформи.

Ракетният комплекс има обсег от 0,2 до 4 километра, като общото му тегло – ракета заедно с пусковата тръба – е 35 килограма. Диаметърът е 160 милиметра, а дължината – 1,8 метра.

През последните години Косово ускори процеса на въоръжаване, като закупува оръжия основно от Съединените щати и Турция, включително ракети и дронове. Страната е в процес на трансформиране на Косовските сили за сигурност в редовна армия – процес, започнал през 2018 г. и планиран да продължи десет години.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!