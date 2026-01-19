Коста Стоянов, „Възраждане“: Общинските пазари във Варна стават неконкурентни заради ръста на наемите и разходите

Снимка: „Възраждане“

Рязкото увеличение на наемите и таксите за търговците на Колхозния пазар във Варна поставя наемателите в неконкурентоспособна среда и неминуемо води до поскъпване на стоките за крайния потребител. Това заяви народният представител от Възраждане Коста Стоянов след среща с търговци, които наемат бараки и сергии на пазара.

По думите му, представители на наемателите са потърсили съдействие от „Възраждане“ заради значителното повишение на разходите, с които се сблъскват от началото на 2026 г. На срещата са присъствали и представители на ОП „Пазари“, както и председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

В рамките на разговорите, проведени в Община Варна между местната власт, представители на ОП „Пазари“ и наемателите на пазарните площи, е станало ясно, че наемните цени са увеличени с между 12% и 20% от 1 януари 2026 г. Търговци от рибната борса на Колхозния пазар са споделили, че увеличението на леда достига до 50%. Таксата за паркиране е повишена от 2 лева на 1,50 евро, като паралелно с това са увеличени и разходите за електроенергия, съобщават от партията.

„При тези условия за много хора вече е по-изгодно да работят в търговски обекти, отколкото на открито на пазара. От 1 януари наемът достига 80 евро на квадратен метър, което е непосилно за дребните търговци“, подчерта Коста Стоянов.

След проведената спешна среща е взето решение да бъде сформирана работна група с участието на представители на ОП „Пазари“, която да провери в детайли ситуацията и да изясни основанията за увеличенията. Според „Възраждане“ проблемът не е само търговски, а има пряко отражение върху потребителите, тъй като повишените разходи неминуемо се калкулират в крайните цени на продуктите.

Темата предстои да бъде разгледана и на заседание на ресорните комисии към Общинския съвет – Варна.

От „Възраждане“ настояват да бъде даден ясен и публичен отговор на какво се дължи увеличението, икономически обосновано ли е то и има ли връзка със спекулации около въвеждането на еврото.

„Ще продължа да отстоявам правата на наемателите, но и на потребителите. В период на въвеждане на еврото хората са чувствителни към всяко повишаване на цените. В този случай поскъпването е неизбежно, когато драстично се увеличават наемите, токът и паркоуслугите на пазарите“, заяви Коста Стоянов.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!