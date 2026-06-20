Коста Стоянов: "Баба Алино" ще се окаже най-големият скандал на годината

Кадър Bulgaria On Air

"Баба Алино" ще се окаже най-големият скандал на годината. Това каза народният представител от "Възраждане" Коста Стоянов в ефира на "Опорни хора".

"Говорим за корупция в особено големи размери, говорим за умишлено бездействие на едни институции както на местно, така и на национално ниво. Смятам, че съдът ще отсъди по начин, по който всички да бъдат удовлетворени - със събаряне на незаконните строежи", категоричен беше Стоянов в ефира на Bulgaria On Air.

Според него всички трябва да си получат наказанията.

"Категорично говорим за организирана престъпна група - дори бих казал, че е международна престъпна група - хора, които са разполагали със страшно много пари и са си купували политици на местно и на национално ниво, за да може да си "развяват коня" и да правят каквото искат на българска територия", посочи депутатът.

Коста Стоянов предупреди, че в момента украинската компания на строителя Олег Невзоров ребрандира всички фирми и офиси.

"Те са на същите места - дори и едно заведение на главната улица е станало офис. Искам да апелирам всички хора, които срещнат тези компании, да знаят, че са на същите украински измамници, на които са и всички фирми, свързани с "КУБ" и Олег Невзоров", каза народният представител.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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