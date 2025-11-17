Коста Стоянов: И понеже във Великобритания не се краде, хората масово слагат на воланите на колите си заключващи устройства
Кадър Фб
Доста странен пост пусна Коста Стоянов от "Възраждане"
"На Запад казват, че животът бил чудесен! Не бил като на Изток!
И понеже във Великобритания не се краде, хората масово слагат на воланите на колите си заключващи устройства … за да не ги крадат!
Така е на Запад, в добрата стара Англия! Не е като на Изток!", пише той и е пуснал видео, показващо коли със заключени волани в Англия.
Под поста заваляха коментари:
Тези лакърдии ги разказвай на някой , чийто досег с чужбина е единствено разказа на дядо му , който е бил в Коми. На нас няма нужда.
Много руснаци има ,за това се заключват хората.
Коста, тебе защо не те взеха с Сочи? Виждам, много се стараеш, а накрая взеха другарката волгина...
Тука си плащаме на определени застрахователи за да не ни крадат колите. Разбира се държавните органи са наясно с това, но нямат нищо против.
Като снимаш в някое гето не знам какво очаква аз от месеци не съм засичал бастун.
Просто в тук не си струва да се крадат колите. Ние обираме боклука от Западна Европа
Да, Коста, на изток няма какво да се краде.
Те в Англия крадат или пиянките от северна монголия или онези дошлите от юг
Хайде само да не си говорим за чужбина,че ставате смешен.
Крадците ходят там където има пари!
Както и българските емигранти.
Какво да правят в рассия?
Как да вземеш на босия цървулите?
Товарищ, много плоска и идиотска пропаганда!
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!