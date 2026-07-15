Коста Стоянов: Над Олег Невзоров има чадър, днес е бил в София

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Депутатът Коста Стоянов е категоричен, че над Олег Невзоров има чадър и днес той е бил в София.

"Днес поискахме изслушване в парламентарната зала на Деньо Денев, Кирил Димов и на Недялко Петков, които бяха изслушани в парламентарната комисия за контрол над службите. Но там ние не бяхме допуснати, въпреки че ние сме водещи по темата и благодарение на "Възраждане" се разкри този скандален случай, който стана известен не само в България, дори и в чужбина. Депутат от Бундестага дойде на място и каза, че ще излъчи материала, който е събрал, за да видят германците къде отиват техните пари, които дават за помощи за Украйна", каза депутатът от "Възраждане" Коста Стоянов в студиото на "Денят ON AIR".

Той посочи, че именно Германия дава най-много средства за Украйна, пише факти.бг.

"За съжаление, управляващото мнозинство не допусна да има такова изслушване, което мен много озадачи. В информация от медиите стана ясно, че е имало покровителстване и политически чадър от страна на народни представители в българския парламент. Ние трябва да разберем кои са тези хора, които са осъществявали чадър и дали този чадър не продължава, тъй като и в момента Олег Невзоров се разхожда не само във Варна, но и в България. Днес е бил в София в известен хотел и най-вероятно се е срещнал с адвоката си", допълни Стоянов в ефира на Bulgaria ON AIR.

По думите му "украинската престъпна групировка продължава да се намира на територията на Република България". "Категорично се отваря чадър над Невзоров и няма какви други изводи да си направим след днешния отказ на управляващото мнозинство. Те гласуваха против нашето искане за изслушване на тримата бивши служители на ДАНС. Ние в момента изискваме документи дали съществува документ за официална нота от страна на украинския посланик, за да бъде отменена заповедта за експулсирането на Олег Невзоров от България", подчерта народният представител.

Той лично е поискал информация лично и от премиера Румен Радев: "Той отби темата, като прехвърли на министъра на вътрешните работи. Но и от него нямам информация какви действия ще бъдат предприети от страна на правителството спрямо украинската посланичка, която продължава да се меси грубо във вътрешните дела на страната ни".

"Ние имаме притеснения, че украинците се разгръщат не само във Варна и Черноморието, но и в цяла България", категоричен е Стоянов. Депутатът от "Възраждане" се оказва първият човек, подал сигнал за незаконния град "Баба Алино".

"Нямам информация какво се случва със сигнала ми. Лично отидох да проверя в прокуратурата какво се е случило, казаха ми, че има образувани производства по моя сигнал, но аз официално нямам отговор - какви са тези производства, дали са сходни, които и Окръжна прокуратура-Варна и Районна прокуратура-Варна са образували. Виждаме, че институциите и правоохранителните органи или действат много мудно, или проточват своите действия във времето, за да се размие темата. Ние от "Възраждане" няма да оставим така нещата. На нито един народен представител не трябва да се забранява или възпрепятства достъпа до такава информация", заключи той.

Редактор "Екип на Петел",

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