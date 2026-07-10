Коста Стоянов: Не бяхме допуснати до изслушването за дейността на КУБ и Невзоров

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Депутати на политическа партия "Възраждане" не са били допуснати на заседанието на Комисията за контрол над службите за сигурност вчера и на изслушването за дейността на корпорация КУБ и на украинския гражданин Олег Невзоров. Това съобщи народният представител Коста Стоянов от парламентарната трибуна с декларация в началото на заседанието на Народното събрание днес.

"Докога ще поставяте чуждите интереси над българската национална сигурност? "Възраждане" няма да мълчи. Ще продължим да настояваме за пълно разследване на украинската групировка КУБ и Олег Невзоров, и за реален, а не имитиран контрол над службите. Няма да се откажем, дори да не ни допускате до заседания или да се криете зад доклади. България не е колония. Варна не е свободна територия за чужди престъпници", заяви Коста Стоянов, цитиран от БНР.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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