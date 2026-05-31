Коста Стоянов: Скандалът във Варна тепърва ще се разраства и ще излизат факти

Снимка Фейсбук, "Възраждане"

Международна организира престъпна група вижда народният представител от "Възраждане" Коста Стоянов в скандала за незаконното строителство в Баба Алино във Варна. Това каза той в интервю пред БНР.

"Скандалът тепърва ще се разраства и тепърва ще излизат факти, данни и обстоятелства за замесени лица. И докато не приключи с това, което е разпоредено в закона, ние няма да оставим така нещата", обеща той в "Неделя 150".

Коста Стоянов е строителен инженер и е първият, подал сигнал до институциите за незаконното строителство в Баба Алино още през септември 2025 г.

В "Неделя 150" той разказа подробно и хронологично всички действия на действащата, според него престъпна, схема на украинската фирма, построила луксозния квартал, пише cross.bg.

За нередностите още през 2025 г. от "Възраждане" сигнализират институциите - ДАНС, КПК за случващото се на територията на община Варна, но до ден днешен нямат отговор. Само борени днес след сигнала получават от ДАНС писмо, че в прокуратурата е образувана преписка.

Коста Стоянов е категоричен, че трябва да стане ясно и да се разбере докладът на ДАНС, защото Агенцията първоначално издава заповед за екстрадацията на Олег Невзоров през 2025 г. и 10 дни по-късно тази заповед е била отменена?

"Веднага след като се запознах с материалите по преписката, преценихме че това е много сериозна измамна схема, свързана с тази украинска групировка. През септември 2025 г. подадохме сигнал до главният прокурор, ДАНС и КПК, която действаше тогава, и копие до КПКОНПИ в НС. До ден днешен нямаме отговор на нито една от институциите по сигналите, свързани с незаконните действия на тази групировка. Единствено получихме писмо от ДАНС, че е образувана преписка в прокуратурата. Преди 3 - 4 дни разбрахме, че ДАНС е изпратила доклад до 51-вото НС, месец след нашия сигнал. Но ДАНС може би нарочно не са адресирали този сигнал до народните представители, подали сигнали и е адресирано само до Председателя НС? Към ден днешен никой не знае съдържанието на този доклад. Надявам се, когато комисиите заработят, това да е първата стъпка на първото заседание на Комисията. Когато Златанов председателстваше тази комисия, изискваше изслушване на председателя на ДАНС по тази тема,, но работата беше бламирана управляващите не идваха на заседание - ГЕРБ и ДПС, не са искали излезе истината за Олег Невзоров, всички данни водят до тези изводи", коментира Коста Стоянов.

Той хронологично обясни кога, как и с какви документи се е извършвало строителството. Сагата в Баба Алино започнала през 2001 г. по време на правителството на Тройната коалиция, когато чрез заменки, физически лица стават собственици на горски фонд, а след това продават на юридически лица.

"Наистина всички неща са започнали по времето на кмета Портних, но са продължили в по-големи мащаби при управлението на кмета на ПП-ДБ Благомир Коцев", категоричен е Коста Стоянов.

И допълни: "Не вярвам да са фалшиви тези удостоверения за търпимост, имам копия и не виждам фалшификация. Говорим за колко хора и институции са въвлечени в тази измамна схема, говорим за нотариусите, изповядвали сделките, те не са ли извършвали проверки ли, адвокатите , Службата по вписванията, архитекти, издали удостоверения за търпимост, геодезистите, направили снимките на сградите, за да бъдат вписани в кадастъра. Говорим за служители на кадастъра, издали тези скици и говорим за общински служители, издали удостоверение за данъчна оценка. Един имот не може да бъде продаден без данъчна оценка."

