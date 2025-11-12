Коста Стоянов: В горска територия край Варна се изхвърлят строителни отпадъци без контрол

Снимки: "Възраждане"

Народният представител от „Възраждане“ инж. Коста Стоянов отправи официален въпрос към министъра на околната среда и водите относно съществуването на строително сметище в местност Бялото в района на „Владислав Варненчик“, община Варна.

В питането си, внесено чрез председателя на 51-ото Народно събрание, Стоянов посочва, че жители на квартала сигнализират за незаконно изхвърляне на строителни отпадъци на територията на държавен имот с площ 27 283 кв. м, попадащ в горска територия с кадастрален идентификатор 10135.4062.79, съобщават от партията.

По думите на народния представител, при извършена проверка на място са забелязани камиони, изсипващи строителни отпадъци, както и багер, който подравнява терена и разширява площта на сметището, като се събарят дървета. Местен жител, представил се за охранител, е заявил, че площадката имала необходимите документи за работа.

Стоянов припомня, че община Варна е уведомена за случая още преди две години, но досега не са предприети действия и липсва информация за законност на сметището.

„Допускането на замърсяване на държавни и общински имоти, особено в горска територия, показва бездействие на властите, които по закон имат задължение да предотвратяват подобни случаи“, посочва народният представител.

Въпросът му към министъра на околната среда и водите е дали са издавани разрешителни за изхвърляне на строителни отпадъци в посочения имот и, ако не, какви мерки ще предприеме МОСВ за установяване и премахване на нерегламентираното сметище.

Инж. Коста Стоянов настоява за устен отговор в рамките на следващия парламентарен контрол и е приложил снимков и видеоматериал, документиращ дейността на терен.

